اشار رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ إلى ان لديه شكوكا حول إمكانية عقد ​الاتحاد الأوروبي​ صفقة مع ​بريطانيا​ بشأن ​البريكست​، محذرا من أن الوقت ضيق للتوصل إلى اتفاق حيث لم يفصح رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ عن مطالبه بشأن مسألة الحدود الأيرلندية أو ما يعرف بالـBackstop. ويأتي ذلك بعد عقد يونكر أول اجتماع له مع جونسون يوم الإثنين الماضي في ​لوكسمبورغ​ .

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المفوضية الأوروبية: نشك في امكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن Brexit لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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