الاتحاد الأوروبي: بريطانيا تتجه نحو خروج دون اتفاق

ستراسبورج/بروكسل (رويترز) - وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديدا يوم الأربعاء من أن بريطانيا تتجه إلى الخروج من التكتل دون اتفاق، مع قصور الأفكار التي تطرحها لندن بخصوص استبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية قبل ستة أسابيع فقط من موعد الخروج.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مخاطبا نواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغه يوم الاثنين بأن لندن لا تزال ترغب في إبرام اتفاق لكنها ستغادر التكتل باتفاق أو بدونه يوم 31 أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف "الوقت المتبقي قصير جدا... خطر الخروج دون اتفاق واقعي جدا".
وسيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في قمة حاسمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول، قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لخروج بريطانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الانفصال.
وفي أسوأ سيناريو محتمل بحسب خطط الطوارئ التي وضعتها الحكومة البريطانية، قد يؤدي الخروج دون اتفاق إلى حدوث اضطراب في حركة التجارة وإمدادات الدواء والأطعمة الطازجة.
وقال يونكر إن على لندن تقديم اقتراحات واقعية لتحل محل الترتيب الخاص بأيرلندا في اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد لكن البرلمان البريطاني رفضه.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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