شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: راضٍ عن أداء اللجنة التشريعية.. وناقشنا 82% من أعمال البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه فى حياته لم يسع إلى أى منصب، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بترشحه لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس سيكون الرأى للنواب، وإن توافقوا على ترشحه فسيترشح لرئاسة اللجنة.

وأضاف أبو شقة، فى تصريح لــ"الخليج 365"، أنه راض بشكل كامل على أداء اللجنة التشريعية على مدار أدوار الانعقاد الماضية، حيث كثفت اللجنة من عملها وساعدت فى إصدار عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت 82% من عمل البرلمان على مدار أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.

ولفت أبو شقة، إلى أنه سيترك الحكم على أداء اللجنة التشريعية للمواطنين والنواب أنفسهم، مؤكدًا أن البرلمان فى المقام الأول جهة تشريعية ورقابية وقبيل عمله أكدت أننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية، حيث كان هناك العديد من القوانين التى عفا عليها الزمن فهناك على سبيل المثال قانون الغش الذى تم إقرارها برقم 48 لسنة 1941، وكان الغش التجارى حينها عبارة عن كمية ماء تضاف للبن فحسب لذا كانت العقوبات بسيطة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لانعقاد دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.