روسيا: إطلاق مختبر فضائى «ناؤوكا» متعدد المهام فى نوفمبر 2020

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، عن تحديد موعد إطلاق مختبر فضائى روسى متعدد المهام إلى محطة الضفاء الدولية - حسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعلن ممثل المكتب الصحفى للوكالة، بأن إطلاق المختبر فضائى متعدد المهام من

طراز "ناؤوكا" إلى محطة الفضاء الدولية سيكون فى نوفمبر 2020، مشيرا إلى أنه كان من المخطط إطلاقه منذ عام 2007، لكن لم يكن بالوسع إطلاقه.

وقال ممثل المكتب الصحفى لوكالة

"سبوتنيك" إن إطلاق وحدة المختبر الروسى متعددة الأغراض "ناؤوكا"إلى محطة الفضاء الدولية من المقرر فى نوفمبر 2020، ومن غير المخطط تغير تاريخ الإطلاق إلى موعد آخر.

تأسست "روسكوسموس" سنة 1992، ويقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الروسية، موسكو، وتتولى قيادة صناعة الفضاء فى روسيا، إلى جانب تنسيق أنشطة الفضاء الوطنية.