ترامب: لن يستطيع أحد دخول أميركا بشكل غير قانوني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لم يعد باستطاعة أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضاف ترامب، أن الظروف الحدودية الأميركية لا تزال في حالة طوارئ وطنية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب: "كلما تم المضي قدماً في بناء الجدار الحدودي، كلما كانت القوات الأميركية قادرة على التحرك بعيداً عن تلك المنطقة".

وأثنى ترامب على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووصفه بأنه "رائع".

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