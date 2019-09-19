قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لم يعد باستطاعة أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأضاف ترامب، أن الظروف الحدودية الأميركية لا تزال في حالة طوارئ وطنية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال ترامب: "كلما تم المضي قدماً في بناء الجدار الحدودي، كلما كانت القوات الأميركية قادرة على التحرك بعيداً عن تلك المنطقة".
وأثنى ترامب على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووصفه بأنه "رائع".
اقرأ أيضاً... البرلمان الأوروبي ينتقد معاملة أميركا للمهاجرين على الحدود مع المكسيك
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لن يستطيع أحد دخول أميركا بشكل غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.