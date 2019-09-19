حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، حارا، وخاصة في المناطق الشمالية والداخلية من البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 36 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 40 – 23، صفد 33 – 19، طبرية 40 – 24، الناصرة 35 – 22، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 33 – 20، عسقلان 30 – 25، عين جدي 38 – 29، بئر السبع 34 – 22، أم رشرش (إيلات) 41 – 27.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، إلا أن درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدلات السنوية، وخاصة في المناطق الشمالية والداخلية من البلاد.

وبعد غد، السبت، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون أقل بقليل من المعدلات السنوية، وخاصة في المناطق الجبلية.

أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.