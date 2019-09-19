الان تتابع مقتل وإصابة العشرات بانفجار شاحنة مفخخة في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كابول (افغانستان) - الخليج 365: قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 85 آخرون جراء انفجار شاحنة مفخخة في ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان. جاء ذلك حسبما نقلت قناة “طلوع نيوز” عبر حسابها على تويتر، عن حاكم الولاية، رحمة الله يارمال. ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.

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