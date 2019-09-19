نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أحد الوزراء، إشارته خلال لقاء مغلق مع بعض الاقتصاديين، إلى أنّه "بما أنّ الباب مقفل ولا يوجد صحافيون معنا، أريد أن أصارحكم بأنّنا لسنا على عتبة الانهيار، بل أصبحنا في المرحلة الأولى منه، ولا أخفيكم سرًّا أنّني أشعر عند كلّ صباح بالقلق من التفاعلات المحتملة لهذه الأزمة في الشارع".
وأكّد الوزير أنّه "الأوان لم يفت بعد لوقف الانزلاق نحو القعر والعودة إلى برّ الامان، وجميعنا مسؤولون عن المساهمة في هذا الجهد".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية عن وزير: أصبحنا بالمرحلة الأولى من الانهيار ولم يفت الأوان لوقف الانزلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.