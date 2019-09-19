الجمهورية عن وزير: أصبحنا بالمرحلة الأولى من الانهيار ولم يفت الأوان لوقف الانزلاق

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أحد الوزراء، إشارته خلال لقاء مغلق مع بعض الاقتصاديين، إلى أنّه "بما أنّ الباب مقفل ولا يوجد صحافيون معنا، أريد أن أصارحكم بأنّنا لسنا على عتبة الانهيار، بل أصبحنا في المرحلة الأولى منه، ولا أخفيكم سرًّا أنّني أشعر عند كلّ صباح بالقلق من التفاعلات المحتملة لهذه الأزمة في الشارع".

وأكّد الوزير أنّه "الأوان لم يفت بعد لوقف الانزلاق نحو القعر والعودة إلى برّ الامان، وجميعنا مسؤولون عن المساهمة في هذا الجهد".