بطيش: نتطلع لإنجاز الموازنة في أسرع وقت ونحن ذاهبون باتجاه إصلاح جدي

شدّد وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، على أنّنا نتطلّع إلى إنجاز ​الموازنة​ في أقرب وقت"، لافتًا إلى "أنّنا ما زلنا في المراحل الأولى من النقاش، وبالتأكيد انّنا ذاهبون في اتجاه إصلاح جدّي، ومعالجة جديّة للوضع الاقتصادي".

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا عَبّرنا عن موقفنا في الورقة الاقتصادية في ​بعبدا​، وكذلك في ورقة تكتل "​لبنان القوي​"، وخلاصتها أن نصل إلى موازنة تؤمّن المزيد من الواردات، والمزيد من تخفيض النفقات والعجز، وتتضمن تحسينًا وتحفيزًا للإنتاج".

وركّز بطيش على أنّ "في موازاة الموازنة، نحن في اتجاه إصلاح للوصول إلى تخفيض في الميزان التجاري"، مشيرًا إلى أنّ "نقاشات اليوم الأوّل للموازنة سارت في جوّ إيجابي، وأعتقد أنّ الجميع مدركون للمسؤوليّة المُلقاة على عاتقهم لمعالجة الأزمة وإنقاذ البلد".