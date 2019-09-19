أكّدت مصادر واسعة الإطلاع، لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على زيارة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى ​الرياض​، قبيل توجّهه إلى العاصمة الفرنسيّة ​باريس​، أنّ "هذه الزيارة مناسبة للتفاهم على موعد لعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة اللبنانيّة- السعوديّة خلال تشرين الأول المقبل، للتشاور في مصير بعض الإتفاقيّات اللبنانيّة- السعوديّة، ولتمويل ​السعودية​ بعض المشاريع الّتي تمّ التفاهم بشأنها في وقت سابق، عبر شكل من أشكال ​القروض​ المُيسّرة الّتي قد تواكبها وديعة ماليّة كبيرة في "​مصرف لبنان​"، تدفع إلى مزيد من الاستقرار على الساحة اللبنانيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: زيارة الحريري للرياض مناسبة لتحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.