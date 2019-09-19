7 قتلى وأكثر من 90 مصابا بهجوم استهدف مقر المخابرات الأفغانية بولاية زابل

أفادت قناة "الجزيرة" بأن 7 قتلى وأكثر من 90 مصابا سقطوا في هجوم ب​سيارة​ ملغمة استهدف مقر المخابرات الأفغانية في ولاية زابل. وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقر المخابرات الأفغانية.

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