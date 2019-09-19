العفو الدولية: العمال الأجانب لا يزالون عرضة للاستغلال في قطر

كشفت ​منظمة العفو الدولية​ في ​تقرير​ لها بعنوان "الجميع يعمل، ولا أجور" ان أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف ​العمال​ الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة ​مونديال​ 2022.

وأوضحت انه "بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، الا انها تبقى مرتعا لبعض أرباب العمل المجردين من المبادىء".

ووثّقت معاناة مئات العمال في ثلاث شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر. ولفتت إلى ان "العمال ​المهاجرين​ يذهبون الى قطر على أمل إعطاء حياة أفضل لعائلاتهم، وبدلا من ذلك يعود الكثير منهم الى أوطانهم فارغي الجيوب بعد قضاء أشهر وهم يلهثون لتحصيل أجورهم، بمساعدة صغيرة من الانظمة التي يفترض أن تحميهم هناك".