حرب نووية قد تقتل 34 مليوناً في ساعات

اسماء السيد - طور الباحثون محاكاة مرعبة توضح كيف ستندلع حرب نووية مخيفة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا.
يتوقع نموذج المحاكاة - استنادًا إلى بيانات واقعية عن مراكز القوة النووية وأهدافها - بأن 34.1 مليون شخص سيموتون في غضون ساعات.
ففي الساعات الثلاث الأولى وحدها، ستتدمر أوروبا فيما يقدر عدد القتلى أو الجرحى بحوالي 2.6 مليون شخص.
وبعد 90 دقيقة، ستشهد المدن الرئيسية في كل من الولايات المتحدة وروسيا تبادل ما بين 5-10 قنابل نووية ، مخلفة 88.7 مليون قتيل أو جريح.
كما سيؤدي النزاع المدمر إلى إصابة 55.9 مليون شخص آخرين، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات الناجمة عن الآثار النووية وغيرها من الآثار بعيدة المدى، بحسب موقع "الديلي ميل."
ويعرض الفيديو بدء الهجوم، الذي تشرع فيه (بطبيعة الحال) موسكو، على مواقع الحدود بين بولندا وألمانيا، فترد الولايات المتحدة بهجوم صاروخي على منطقة كالينينغراد، وانتشر بعد ذلك، وفقا للفيديو، الصراع على نطاق عالمي، وبخاصة في أراضي أميركا الشمالية.
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