اسماء السيد - موسكو: أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها للجانب الأميركي، لإعادته 16 وثيقة تاريخية مهمة من بينها مراسيم أصدرها الإمبراطور الروسي نيكولاي الثاني، وتمت سرقتها في أوائل التسعينيات.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نعرب عن امتناننا للأجهزة الأمنية الأميركية والسفارة الأميركية في موسكو لمساهمتهما في إحقاق العدالة التاريخية".
وأشارت في البيان إلى أن العمل المشترك بشأن الكشف واستعادة الوثائق القيمة، يكشف "الإمكانات الإيجابية الكبيرة للنهج البناء في التفاعل الثنائي".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة سلمت الجانب الروسي وثائق قيمة أصدرها نيكولاي الثاني (آخر قياصرة روسيا) في الفترة ما بين 1905 و1914، بعد العثور عليها من وزارة الأمن الداخلية الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تسلم موسكو وثائق تاريخية مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.