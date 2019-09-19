عباس يرفض حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتانياهو

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وقال عباس للصحفيين خلال زيارة إلى أوسلو رداً على سؤال بشأن أي حكومة إسرائيلية مقبلة يفضل "موقفنا هو: ضد نتنياهو".

يشار إلى أن نتنياهو لم يتمكن في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء من الفوز بأغلبية تتيح له تشكيل حكومة أكثرية.

Advertisements

ولوح الاتحاد الأوروبي بالرد على إسرائيل في حال أقدمت على ضم أراض فلسطينية محتلة، مؤكدا عدم اعترافه بأية تغييرات في حدود ما قبل عام 1967.

وأكد، في بيان، إن "جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر التي أقيمت منذ مارس/آذار 2001، تماشيا مع الالتزامات السابقة".

وحذر من أن هذه الخطوات إذا ما نُفذت "أن تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتحديا لحل الدولتين، وتهديدا للاستقرار الإقليمي وآفاق السلام المستدام".