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الكويت تعلن حالة التأهب القصوى حفاظا على سلامة البلاد

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الكويت تعلن حالة التأهب القصوى حفاظا على سلامة البلاد

الخميس 19 سبتمبر 2019

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الكويت تعلن حالة التأهب القصوى حفاظا على سلامة البلاد

كتب

الخليج 365

أفاد بيان رسمي للجيش الكويتي الأربعاء، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأهب الاحترازي لما تمر به المنطقة من تصعيد، كما رفعت شركة نفط الكويت حالة التأهب في جميع منشآتها النفطية نظرا للتطورات الإقليمية.

 

وجاء في البيان رئاسة الأركان العامة للجيش أنه "نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة".

 

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وأضافت رئاسة أركان الجيش أن ذلك يتم بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة، وفي هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش.

 

وذكرت أن ما تمت مشاهدته أو سماعه اليوم يأتي ضمن تلك الإجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة 13:30 إلى الساعة 17:00.

 

وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

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