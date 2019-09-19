سليم عون: "التيار الوطني" يدعم إقفال كل الصناديق وليس مجلس الجنوب حصرا

ركّ. عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، على أنّ "​التيار الوطني الحر​" يدعم إقفال كل الصناديق، وليس ​مجلس الجنوب​ حصرًا، وهو ما أعلنه رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ضمن الورقة الاقتصادية".

وأوضح في حديث صحافي، تعليقًا على المعلومات الّتي انتشرت أمس عن خطّة لـ"التيار الوطني" لإلغاء مجلس الجنوب، أنّ "إجراء من هذا النوع يحتاج إلى توافق مع معظم القوى السياسية"، مشدّدًا على أنّ "التيار" لا يسير بأيّ إجراء يعاكس إرادة أي فريق". ولفت إلى أنّ "موقف التكتل الداعي إلى إقفال الصناديق ليس جديدًا".

وذكر عون أنّه "حين صدرت مقترحات لإنشاء صناديق إنمائيّة جديدة في زحلة أو ​بعلبك​ وغيرها، أعرب التكتل عن رأيه بضرورة إقفال الصناديق الموجودة وعدم استحداث أُخرى لتخفيف الإنفاق ووضع حدّ للخلل ب​الموازنة​".