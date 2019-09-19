أوضح مصدر دبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على رسو البارجة الحربيّة الأميركيّة "يو إس إس راماج" التابعة للأسطول الخامس في مرفأ بيروت، السبت الماضي لمدّة يوم واحد، أنّ "للمرّة الأولى منذ عام 1983، تزور بارجة حربيّة أميركيّة المياه الإقليمية اللبنانية بعد المدمّرة "نيو جرسي"، مع اختلاف في مهمّة كلّ منهما".
ووَصف زيارة البارجة على المستوى البروتوكولي بأنّها "تدلّ على النوايا الحسنة بين البلدين"، مركّزًا على أنّ "البعد الآخر هو رفع مستوى الشراكة بين جيشي البلدين في إطار التدريبات العسكريّة الّتي يقوم بها الجيش الأميركي لسلاح البحريّة في الجيش اللبناني".
ولفت المصدر إلى أنّ "وجود البارجة الأميركية في المياه اللبنانية الإقليمية هو تطوّر استثنائي في الشراكة بين جيشي البلدين، ويرمي إلى قطع الطريق على عودة نقل شحنات الأسلحة إلى لبنان، بعد أن أبدت الدول المشاركة في "اليونيفيل" رغبتها في الانسحاب من هذه المهمّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للشرق الأوسط: وجود البارجة الأميركية بمياه لبنان تطور استثنائي بالشراكة بين جيشي البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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