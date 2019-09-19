ترامب: البنك المركزي الأميركي ورئيسه ليس لديهما رؤية

انتقد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفضه أسعار ​الفائدة​ بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، قائلا: "إن ​البنك المركزي​ الأميركي ورئيسه جيروم باول ليس لديهما "شجاعة أو إدراك أو رؤية". واعتبر انها "يفشلان مجددا".

وكان ترامب قد دعا إلى خفض أكبر للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. ودأب على انتقاد مجلس الاحتياطي وباول، الذي عينه لرئاسة البنك المركزي، زاعما أن ​السياسة​ النقدية للبنك المركزي تعرقل النمو ​الاقتصاد​ي في ​الولايات المتحدة​.

وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي إن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد ​الصين​ وتباطؤا اقتصاديا عالميا يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مواتية لنمو الاقتصاد الأميركي.