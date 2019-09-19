حكومة فنزويلا دعت الولايات المتحدة الى استئناف العلاقات بين البلدين

دعت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية الولايات المتحدة الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد فتح كراكاس حوارا مع أحزاب المعارضة الثانوية. واعتبرت انه "لم يتبق امام واشنطن سوى "مسار واحد" بعد فشلها في الاطاحة بمادورو من السلطة، الا وهو "التفاوض والاتصالات الدبلوماسية".
يذكر ان فنزويلا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت في 23 كانون الثاني.
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