حكومة فنزويلا دعت الولايات المتحدة الى استئناف العلاقات بين البلدين

دعت ​الحكومة​ الاشتراكية الفنزويلية ​الولايات المتحدة​ الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد فتح ​كراكاس​ حوارا مع أحزاب المعارضة الثانوية. واعتبرت انه "لم يتبق امام ​واشنطن​ سوى "مسار واحد" بعد فشلها في الاطاحة بمادورو من السلطة، الا وهو "التفاوض و​الاتصالات​ الدبلوماسية".

يذكر ان ​فنزويلا​ قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ كرئيس مؤقت في 23 كانون الثاني.