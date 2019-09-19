بومبيو التقى بن سلمان: ندين الهجمات على أرامكو وندعم أمن السعودية واستقرارها

شدّد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، في قصر السلام في جدة، على "إدانة بلاده للهجمات التخريبية الّتي تعرّضت لها البنية التحتية لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​ في بقيق وخريص، والّتي تتحمّل ​إيران​ مسؤوليّتها، وتأييد بلاده للخطوات الّتي اتّخذتها السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم".

وعبّر عن مساندة ​الولايات المتحدة الأميركية​ ودعمها لـ"أمن السعودية واستقرارها في مواجهة هذه الأعمال الإجراميّة"، مبديًا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن المنطقة واستقرارها".

من جهته، أكّد بن سلمان أنّ "هذه الاعتداءات التخريبيّة استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالميّة و​الاقتصاد العالمي​".