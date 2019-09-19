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المبعوث الأميركي الى أفغانستان يمثل اليوم امام الكونغرس

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يدلي المبعوث الأميركي الى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ بشهادته اليوم أمام ​الكونغرس​ حول المفاوضات التي اجراها مع ​طالبان​، وذلك بعد 12 يوما على وقف الرئيس ​دونالد ترامب​ لهذه المفاوضات مع الحركة الأفغانية المتطرفة.

وكانت ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب​ قد أصدرت مذكرة استدعاء لإلزام خليل زاد بالمثول أمامها بعد شكواها من عدم اطلاعها على مجريات عملية التفاوض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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