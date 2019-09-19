المبعوث الأميركي الى أفغانستان يمثل اليوم امام الكونغرس

يدلي المبعوث الأميركي الى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ بشهادته اليوم أمام ​الكونغرس​ حول المفاوضات التي اجراها مع ​طالبان​، وذلك بعد 12 يوما على وقف الرئيس ​دونالد ترامب​ لهذه المفاوضات مع الحركة الأفغانية المتطرفة.

وكانت ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب​ قد أصدرت مذكرة استدعاء لإلزام خليل زاد بالمثول أمامها بعد شكواها من عدم اطلاعها على مجريات عملية التفاوض.