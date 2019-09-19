فنزويلا تدعو الولايات المتحدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية









اسماء السيد - كراكاس: دعت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية الأربعاء الولايات المتحدة الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد فتح كراكاس حوارا مع أحزاب المعارضة الثانوية.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت في 23 كانون الثاني/يناير.

وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز للصحافيين في كراكاس بأنه من المنطقي بالنسبة الى الولايات المتحدة "أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة" الرئيس نيكولا مادورو.

وقالت إنه لم يتبق امام واشنطن سوى "مسار واحد" بعد فشلها في الاطاحة بمادورو من السلطة، الا وهو "التفاوض والاتصالات الدبلوماسية".

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقرّبة من مادورو، اذ تحمّل واشنطن الرئيس الفنزويلي مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد وتزوير الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

وأشار كل من مادورو وترامب الشهر الماضي الى محادثات تجري بين بعض المسؤولين الكبار من البلدين.

ورحّبت رودريغيز أيضا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين بين الحكومة وأحزاب المعارضة الصغيرة خارج ائتلاف غوايدو من أجل البدء بحوار حول تغييرات سياسية لحل الأزمة في فنزويلا.

ويتضمن الاتفاق عودة نحو 55 من النواب الاشتراكيين إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والإفراج عن السجناء السياسيين.

وكان نائب رئيس البرلمان الفنزويلي ادغار زامبرانو اول من تم الافراج عنه الثلاثاء بموجب الاتفاق، وهو أعلن أن 58 سجينا سياسيا آخرين سيطلق سراحهم لاحقا.

واعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية ستالين غونزاليس الأربعاء أن هذا الاتفاق سيسمح لمادورو ب"التمسك بالسلطة".

والجمعية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة في فنزويلا التي لا تخضع لسيطرة مادورو، والثلاثاء قامت بخطوة تحد جديدة بالتأكيد على استمرار غوايدو كرئيس لها.

