شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية النواب": مصر اتخذت خطوات هامة فى تنمية الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تعد قاطرة أى اقتصاد وطنى فى كافة دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تخطو خطوات سريعة نحو تنمية الصناعات الوطنية فى سبيل تقليل معدلات الاستيراد وزيادة معدلات التصدير.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عوامل كثيرة تساهم فى زيادة معدلات الصناعة الوطنية على رأسها الاعتماد على الخريطة الاستثمارية للمحافظات، حيث إن كل محافظة من المحافظات المصرية تتميز بصناعة محددة، حيث يمكن وضع حوافز تشجيعية للمستثمرين بتدشين مزيد من المصانع التى تنتج صناعات التى تتسم بها كل محافظة، وتقديم تيسيرات للمستثمرين فى كل محافظة لزيادة عدد المصانع.

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وأضاف النائب محمود الصعيدى، أن هناك ضرورة لتحديد المنتجات التى تحتاجها الدولة وتستوردها بشكل كبير، وبالتالى يتم تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تصنع تلك المنتجات وبالتالى لا نحتاج لاستيرادها ونوفر العملة الصعبة، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة حققت نجاحات فى ملف إعادة تدوير المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج من الصناعات الوطنية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال فى وقت سابق، إن قطاع الصناعة بالنسبة لمصر موضوع حياة أو موت ونعمل على تعميق الصناعات المصرية، والحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتحطيم البيروقراطية.