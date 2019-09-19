مصرع سائق وإصابة 5 آخرين في 3 حوادث مرورية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حوادث مرورية على الطرق الإقليمية بالسويس، فيما نقل إسعاف المحافظة المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفي إلى المشرحة.

كان اللواء محمد منتصر نائب مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، حول وقوع 3 حوادث؛ الأول على طريق السويس - القطامية، بسبب السرعة الزائدة، ما أفقد سائق شاحنة السيطرة عليها، وأسفر الحادث عن مصرع السائق.

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وشهد طريق السويس - القاهرة، حادثي تصادم سيارتين ملاكي بالحاجز الخرساني، نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بينهما وبين الحاجز.

أسفر الحادثان عن انقلاب السيارتين، وتسبب الحادث الثاني في إصابة شخصين، بينما أصيب 3 أشخاص في الحادث الأخير.

وقال مصدر طبي في مستشفى السويس العام إن 4 مصابين حالاتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كسور في الأطراف، فيما نُقل المصاب الخامس إلى العناية المركزة لخطورة حالته، بسبب إصابته بكسور مضاعفة في الساقين وكسر بالضلوع في الجانب الأيسر، تسببت في ارتشاح رئوي.​