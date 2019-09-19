ترامب وجونسون يبحثان الحاجة إلى "رد موحد" على هجوم أرامكو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحاجة إلى "رد موحد" على الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الجاري. وجاء في بيان للبيت الأبيض نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب وجونسون بحثا كذلك "المخاوف الأمنية المشتركة لاسيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار". وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني أعربا عن تطلعهما لعقد لقاء بينهما الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لإجراء مزيد من المباحثات.

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