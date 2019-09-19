واشنطن: أي اتفاق نووي مع السعودية يجب أن ينص على حظر تخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية مساء الأربعاء أن أي اتفاق نووي تبرمه المملكة العربية السعودية يجب أن ينص على حظر تخصيب اليورانيوم. وقالت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء: "يجب على السعوديين الامتناع عن تخصيب اليورانيوم لتأمين إبرام الاتفاق". Advertisements يشار إلى أن السعودية تقول إنها ترغب في تطوير طاقة نووية لزيادة مصادر الطاقة لديها. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت أمس الأربعاء الاتفاق مع السعودية على تعزيز التعاون في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم والمعروفة باسم "سمارت". ووفقا لوكالة بلومبرج، تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات مع المملكة منذ عام 2017 من أجل التوصل إلى اتفاق للتعاون المدني النووي، لكن ذلك قوبل بقلق متزايد من جانب الكونجرس وآخرين يتخوفون من إمكانية التوصل إلى اتفاق لا يحظر على المملكة تخصيب اليورانيوم.

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