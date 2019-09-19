الخميس.. "اتحاد الصناعات" يطلق معرض الحرف اليدوية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:
تنطلق اليوم الخميس، فاعليات معرض "كرافيتي بازار"، الذي تنظمه غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع نادي سبورتنج في الإسكندرية.
قال مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن المعرض يشهد مشاركة عدد كبير من القطاعات الحرفية بالغرفة بهدف دعم القطاع وفتح الأسواق لهم بالمحافظات.
وأضاف عمران، في تصريح صحفي، أن مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية يستهدف دعم العاملين بالقطاع من خلال المعارض والدعم الفني والتصميمات لفتح سُبل جديدة لترويج الصناعات اليدوية.
ومن المقرر أن يشارك في افتتاح المعرض، ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية وأعضاء مجلس إدارة نادي سبورتنج.
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