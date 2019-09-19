قرقاش: أرامكو تستحق امتيازاً مهنياً وسياسياً

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية «إن شركة أرامكو السعودية تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي». وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن: «الاقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر، ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية».

وكان قرقاش قال في وقت سابق: «إن المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركاً».

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