الكلاب المدربة للشرطة تجهض عملية تهريب كبيرة للمخدرات بطنجة..اعتقال شخص وحجز سيارة- صور

تمكنت العناصر الأمنية، يوم الأربعاء، بميناء طنجة المدينة، من توقيف شخص مغربي الجنسية كان بصدد تهريب 56 كيلوغرام من المخدرات إلى الجنوب الإسباني.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الكمية المحجوزة كانت مخبأة بعناية داخل هيكل سيارته الصغيرة، حيث تمكنت الكلاب البوليسية المدربة من اكتشافها وتحديد مكانها، فيما أوقفت العناصر الأمنية المشتبه فيه، وقامت بالحجز على مركبته.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن العناصر الأمنية نقلت المشتبه فيه إلى مفوضية الأمن وفتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ملابسات الواقعة.