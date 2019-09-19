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تمكنت العناصر الأمنية، يوم الأربعاء، بميناء طنجة المدينة، من توقيف شخص مغربي الجنسية كان بصدد تهريب 56 كيلوغرام من المخدرات إلى الجنوب الإسباني.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الكمية المحجوزة كانت مخبأة بعناية داخل هيكل سيارته الصغيرة، حيث تمكنت الكلاب البوليسية المدربة من اكتشافها وتحديد مكانها، فيما أوقفت العناصر الأمنية المشتبه فيه، وقامت بالحجز على مركبته.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن العناصر الأمنية نقلت المشتبه فيه إلى مفوضية الأمن وفتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكلاب المدربة للشرطة تجهض عملية تهريب كبيرة للمخدرات بطنجة..اعتقال شخص وحجز سيارة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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