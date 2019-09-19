نقابة الحلوطي توقع مذكرة مع أكبر نقابة عمالية في العالم.. تضم 321 مليون منخرط

وقعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي يترأسها عبد الإله الحلوطي، البرلماني بفريق “المصباح” بمجلس المستشارين، مذكرة تفاهم مع اتحاد نقابات العمال في مقاطعة هونان بالصين، وذلك مساء اليوم الأربعاء.

وقال عبد الاله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في تصريح صحافي على هامش توقيع المذكرة، إن المبادرة تأتي بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتقوية العلاقات بين الاتحاديت النقابيين، خاصة في مجال التكوين وتبادل التجارب والخبرات”.

واعتبر الحلوطي أن اتفاقية الشراكة والتعاون، تأتي رغبة من نقابته في تقوية علاقات التعاون مع النقابات العمالية بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تنوع وزارة الخارجية المغربية علاقاتها مع دول العالم، اتجهت نقابته نحو الصين، لتقوية العلاقة بين البلدين.

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وبحسب الملف الصحافي الذي أعده الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعتبر النقابة العمالة الصينية التي تزور قيادتها المغرب حاليا، أكبر نقابة عمالية في العالم، ويصل عدد المنخرطين فيها إلى 302 مليون عضو.

وتنص مذكرة التفاهم على أربعة بنود، أولها “دفع تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل النقابي التنظيمية والمهنية وتفعيل العمل المشترك والتشاور في قضايا العمال”، ثم “إقامة دورات وبرامج تدريبية وفعاليات أخرى بكل الأشكال مع وضع برامج تكوينية مشتركة بين الاتحادين، من أجل تحقيق منافعهما في مجال نقابة العمال”.

وينص البند الثالث على “توفير فرص لتبادل الزيارات بين وفود الاتحادين في المغرب والصين، من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين”، أما البند الرابع فينص على “تنسيق الجهود بين الاتحادين في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.