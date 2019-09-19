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بالصور.. جرائم ميليشيا الحوثي في معرض فوتوغرافي بجنيف

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ظمت مؤسسة حقوقية يمنية، في مدينة جنيف السويسرية المعرض الفوتوغرافي الدولي لانتهاكات وجرائم الميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأطفال في اليمن.

ووثق المعرض، الذي نظمته مؤسسة تمكين المرأة، بالشراكة مع عدة شركاء محليين ودوليين، لـ(100 حكاية إنسانية من اليمن) مرتبطة بانتهاكات وجرائم الميليشيا الحوثية، على هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.

وشهد المعرض الذي أقيم في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات إقبالاً من قبل الإعلاميين المهتمين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

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واقترفت الميليشيا الحوثية جرائم لا تحصى في حق اليمنيين منذ أن انقلبت على السلطة الشرعية وأعلنت الحرب على الشعب اليمني في 2014.

وكان أبرز ضحاياها الأطفال والنساء، عن طريق القنص أو الألغام في مناطق الحرب.

كما سجلت آلاف الانتهاكات أيضا في مجال اختطاف النساء والأطفال في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بما في ذلك استغلال المختطفات، وتجنيد الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال.

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