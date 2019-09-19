الجيش الكويتي يرفع حالة الإستعداد القتالي لبعض وحدته ويحذر من تداول الشائعات

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

الجيش الكويتي

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الاربعاء، رفع حالة الإستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء كونا الرسمية في الكويت .

Advertisements

وقالت رئاسة الأركان أن رفع حالة الإستعداد يأتي ضمن الاجراءات الاحترازیة الواجب اتخاذھا في مثل ھذه الظروف التي تمر بھا المنطقة .. مؤكدة أن ھذا الاعلان یأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضیھا ومیاھھا واجوائھا من اي اخطار محتملة وذلك بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والامنیة في الدولة.

واوضحت ان الجیش الكویتي یقوم بتنفیذ التدریبات الجویة والبحریة للوقوف على اعلى درجات الجاھزیة والكفاءة القتالیة .. مضيفة أن ما تم مشاهدته أو سماعه اليوم كان من ضمن تلك الاجراءات عبر تنفیذ تدریبات بالرمایة الحیة للقوة البحریة والقوة الجویة من الساعة الواحدة والنصف ظھرا إلى الساعة الخامسة عصر الیوم.

وأهابت رئاسة أركان الجيش الكويتي بعدم الالتفات لاي معلومات او شائعات یتم تداولھا من اي مصدر واستقائھا من مصادرھا الرسمیة ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة .