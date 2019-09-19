شكرا لقرائتكم خبر عن أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن، روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي وذلك بعد إقالة جون بولتون. وكتب ترمب على تويتر "يسعدني الإعلان عن أنني سأسمي روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي. لقد عملت مع روبرت بجدّ ولوقت طويل، سوف يقوم بعمل رائع!".

وكان ترمب طلب قبل عشرة أيام من بولتون تقديم استقالته بسبب عدم موافقته على العديد من اقتراحات مستشاره للأمن القومي، فيما قالت وكالة أنباء بلومبرج إن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.

وأعلن ترمب عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنه طالب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بالاستقالة، وأن الأخير تقدم باستقالته. وكتب ترامب في تغريدة: أبلغت جون بولتون أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض. وأضاف في تغريدة أخرى: أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته.