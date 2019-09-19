شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يقترح توجيه غرامات "الأعلى للإعلام" لتنظيم دورات لتطوير المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له أنشطة ينفق عليها، مضيفًا أن الغرامات التى يتحصلها المجلس من المخالفين تعد أحد الموارد التى تمكنه من تقديم خدماته.

وأضاف محمود علم الدين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من الممكن الاستفادة من تلك الغرامات التى يفرضها المجلس على المخالفين فى تنظيم دورات تدريبية لتطوير المحتوى لخدمة الجمهور والمتلقى، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يأتى من أجل النهوض بالمحتوى وجعله أكثر مسئولية للمجتمع والقيم المتواجدة فيه.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد بدأ فى الأول من سبتمبر تطبيق ضوابط تنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وشكل المجلس لجنة رصد لمتابعة مدى التزام وسائل الاعلام بالضوابط ورصد الانتهاكات، وتضمنت ضوابط المجلس الأعلى للإعلام لبرامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بالنقابة، وأن يكون رئيس التحرير مسئولاً عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية، وأن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد ولا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة، والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.