تعرف على خطة الحكومة للنهوض بالمشروعات البحثية فى تطوير المرافق العامة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء توجهات القيادة السياسية، تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها المقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عن العام الجارى 2019/2020 اهتماما واسعا بتعظيم دور البحث العلمى مُخصصة برنامج رئيسى تحت مسمى "نشر ثقافة العلوم والابتكار".

وتهدف الحكومة، إلى تعزيز دور البحث العلمى لاسيما فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والبيئة والمياه، والوصول بعدد الطلاب المقبولين فى جامعة الطفل إلى 3000 طفل، بالإضافة إلى زيادة نسبة المشاركة الدولية فى البحوث وبراءات الاختراع إلى 1%.