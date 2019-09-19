تعرف على خطة الحكومة للنهوض بالمشروعات البحثية فى تطوير المرافق العامة

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وتهدف الحكومة، إلى تعزيز دور البحث العلمى لاسيما فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والبيئة والمياه، والوصول بعدد الطلاب المقبولين فى جامعة الطفل إلى 3000 طفل، بالإضافة إلى زيادة نسبة المشاركة الدولية فى البحوث وبراءات الاختراع إلى 1%.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز برامج نشر ثقافة العلوم والابتكار المستهدفة:
1- رفع عدد المشروعات البحثة فى مجال الطاقة إلى 35 مشروع العام الجارى مقارنة بـ18 مشروعا العام السابق.
2- زيادة عدد المشروعات البحثية فى مجال المياه إلى 151 مشروعاً مقارنة بـ76 مشروعا العام السابق.
3- ارتفاع عدد المشروعات البحثية فى مجال الصحة لـ341 مقابل 171 مشروعا العام السابق.
4- ارتفاع عدد المشروعات البحثية فى مجال الزراعة والغذاء لـ134 مقابل 67 مشروعا العام السابق.
5- ارتفاع عدد المشروعات البحثية فى مجال البيئة وحماية الموارد الطبيعية لـ18 مشروعا مقابل 9 مشروعات العام السابق.
6- ارتفاع عدد المشروعات في مجال الصناعات الاستراتيجة لـ297 مشروعاً مقابل 149 مشروعا العام السابق.
7- عدد المشروعات البحثية فى مجال التطبيقات فى مجال التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية لـ393 مقابل 197مشروعاً.
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