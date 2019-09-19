ترامب: لن يستطيع أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء إنه لم يعد باستطاعة أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأضاف ترامب أن الظروف الحدودية الأمريكية لا تزال في حالة طوارئ وطنية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال :"كلما تم المضي قدما في بناء الجدار الحدودي، كلما كانت القوات الأمريكية قادرة على التحرك بعيدا عن تلك المنطقة".
وأثنى ترامب على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، ووصفه بأنه "رائع".
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