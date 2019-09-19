مصرع عامل بطلق ناري في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: استقبلت مستشفى بني سويف العام جثة عامل، أصيب بطلقين ناريين في الصدر والبطن. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول جثمان "شعبان. س. ح - 38 عامًا" مقيم سنور شرق النيل بمركز بني سويف. وتبين من التقرير الأولي إصابته بطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسد، وقد عُثر عليه بالمنطقة الواقعة بالقرب من كافتيريا السوهاجي على الطريق الصحراوي الشرقي. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​

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