محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة محاسبة "النظام الإيراني"، على خلفية الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الجاري. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء. ويقوم وزير الخارجية الأمريكي حاليا بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات على خلفية التوتر مع إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو ومحمد بن سلمان يتفقان على ضرورة محاسبة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.