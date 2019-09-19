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حافلات الجزائر لا تنقل متظاهرين

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أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية للتصدي للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة وتوقيفها وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.

ويجتاح المتظاهرون شوارع العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة منذ ثلاثين أسبوعا للمطالبة برحيل كل أركان النظام، بعد أن نجحوا في حمل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، فيما يعتبر قايد صالح منذ تنحي بوتفليقة الحاكم الفعلي للبلاد.


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