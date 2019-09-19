السيسي لحمدوك: دعم مصري كامل لأمن السودان واستقراره

أسماء الحسيني(القاهرة- الخرطوم)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك دعم مصر لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني، وقال وزير المالية والاقتصاد السوداني الدكتور إبراهيم البدوي لـ«الاتحاد» إن الاجتماعات ركزت على تعزيز التعاون بين مصر والسودان في المجالات الزراعية والكهرباء وضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين، وكذلك في مجال السكك الحديدية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي أبلغ حمدوك استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، وأضاف: أنه تم الاتفاق على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية ودعم التعاون الثنائي في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ومن جانبه أعرب حمدوك عن تقديره للدعم المصري للسودان إقليميا ودوليا، وأعرب عن تطلعه للاستفادة خلال المرحلة المقبلة من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن السيسي أكد على الروابط الأزلية التى تجمع شعبي وادى النيل والترابط التاريخي بين مصر والسودان ووحدة المصير والمصالح المشتركة، كما أعرب السيسي عن تقديره لنجاح السودان في بدء مسار العمل الحقيقي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية، مؤكدا حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربى والافريقي، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة المجالات محل الاهتمام المتبادل، وتم التوافق بين الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وخاصة الربط الكهربائي والربط بالسكك الحديدية، إلى جانب دعم وبناء القدرات السودانية في كافة القطاعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم للسودان في مختلف المجالات التي سيتم طرحها، ومنها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وقال: إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تنفيذها. واعتبر مدبولي زيارة حمدوك لمصر تاريخية، وتأتي في ظروف دقيقة.

ورحب سياسيون وخبراء مصريون وسودانيون بالزيارة، واعتبر عبد الرسول النور القيادي في حزب الأمة السوداني في تصريحات لـ «الاتحاد» زيارة حمدوك للقاهرة تدشينا لعهد جديد من التعاون المثمر بين البلدين، في عهد يشهد فيه السودان انفتاحا على أشقائه والعالم، مؤكدا أن علاقة السودان مع مصر تتميز بخصوصية شديدة، وأنها ستنطلق إلى آفاق أوسع بعد زوال العهد السابق الذي طالما أساء لهذه العلاقة التاريخية الأزلية بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الدكتور السيد فليفل، عضو مجلس النواب المصري، لـ«الاتحاد» أن مصر أكدت دعمها ومساندتها لخيارات الشعب السوداني، وستعمل على دعمه في هذه المرحلة الانتقالية الفارقة في تاريخه، لتجاوز آثار 30 عاماً من التخريب والدمار في السودان، تضررت منها مصر كما تضرر الشعب السوداني، وأعرب عن اعتقاده أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا بين البلدين في جميع المجالات.

ومن جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد سيد أحمد سر الختم لـ«الاتحاد»: إن زيارة حمدوك للقاهرة مهمة في هذا التوقيت الذى يتطلع فيه السودان إلى تعاون مثمر مع أشقائه واصدقائه، والعلاقة مع مصر تاريخيا شديدة الخصوصية، والآن نريد لها أن تنطلق إلى آفاق أوسع لتحقيق مصالح الشعبين، والتغلب على التعقيدات الكثيرة التى تحيط بالبلدين.

وقال الإعلامي السوداني محمد شمس الدين إن زيارة حمدوك للقاهرة ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، التي كان النظام البائد حجر عثرة فى سبيلها لمدة 30 عاما.

ومن ناحية أخرى تأجلت زيارة رئيس الوزراء السوداني التى كانت مقررة أمس إلى فرنسا، لأسباب طارئة تتعلق بجدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت السفارة الفرنسية في الخرطوم في بيان: لأسباب طارئة في جدول أعمال رئيس الجمهورية تم تأجيل اللقاء المقرر اليوم مع رئيس الوزراء السوداني، وتجري الآن مشاورات لتحديد موعد جديد في القريب العاجل. وأكد البيان دعم فرنسا للفترة المهمة في تاريخ السودان، وأكدت أن زيارة وزير خارجية فرنسا للخرطوم مؤخرا مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأمن المصري يقضي على 9 إرهابيين في القاهرة

نجح الأمن المصري، أمس، في القضاء على تسعة عناصر إرهابية، أثناء تبادل لإطلاق النار مع القوات، خلال مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، شرق وجنوب القاهرة. وقال مصدر أمني، لـ«الاتحاد»: إن الخلية تعود لبقايا جماعة «العقاب الثوري» الإرهابية «ولواء الثورة»، وهما جماعتان تابعتان لجماعة الإخوان الإرهابية، ومدرجتان ضمن الحركات الإرهابية المسلحة في مصر، وكانوا قد أصدروا فيديوهات ترويجية لهم في السنوات الماضية من منطقة حلوان شرق القاهرة.

وكشف الأمن المصري، عن أنه من بين تلك العناصر، قيادي حركة «لواء الثورة» محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي (خلف الدهشوري)، وهو متورط في حادثتي اغتيال العميد بالجيش المصري عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية. وبحسب البيان الأمني، فقد تم العثور بحوزة العناصر الإرهابية على 6 قطع سلاح و2 خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية وعبوة متفجرة، وهيكلي عبوات متفجرة.

وقالت سامية زين العابدين، زوجة الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات بالجيش المصري، لـ«الاتحاد»: «إن عدالة السماء تريد أن تقول لي فليبرد قلبك وتهنئي، فتم أخذ الثأر من هؤلاء القتلة الإرهابيين»، لافتةً إلى أنها «تحمد الله أنه مد في عمرها لسماع خبر مقتل المتورط الأساسي في مقتل زوجها ضابط الجيش العميد عادل رجائي، الذي استشهد في أكتوبر 2016، قائلةً: (أثلجتم صدري كثيراً بسماع خبر الثأر من القتلة، وسجدت لله شكراً أن جيش بلدي وشرطتها جابوا حقوق الشهداء.. هم تاج رأسنا وسيظلون يدافعون عن شرفنا) وتابعت، أنها تشعر بأن عدالة السماء تريد أن تقول لها «فليبرد قلبك وتهنئي فتم أخذ الثأر من هؤلاء القتلة الإرهابيين».

وحركة «لواء الثورة»، هي جماعة إرهابية مسلحة، قد أعلنت عن ظهورها عام 2016. عقب تبنيها الهجوم على كمين العجيزي في المنوفية، كما أعلنت مسؤوليتها عن مقتل العميد عادل رجائي.