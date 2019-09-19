قوات الاحتلال تعدم فلسطينية عند حاجز قلنديا

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله)

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد أمس، فلسطينية تبلغ من العمر 50 عند حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة. واستشهدت الفلسطينية، بعد ساعتين من إطلاق النار عليها وتركها تنزف في المكان مدة طويلة قبل نقلها للمستشفى.

وزعمت وسائل إعلام أنّ السيّدة التي لم تُعرف هويتها بعد كانت تعتزم تنفيذ عملية طعن.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار من مسافة قريبة على فلسطينية لم تشكل أي خطر عليهم.

وأشار شهود عيان، إلى أن المواطنة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الجيش الإسرائيلي تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن ضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها، أن 64 مستوطنًا و33 عنصراً من مخابرات الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته. وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت قبل أيام إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك واقتحامه بشكل مكثف خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل.

وفي هذه الأثناء، أصيب 7 فلسطينيين آخرين، بينهم طفل، أثناء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس. وأفاد شهود عيان أن الطفل أصيب بجروح خطيرة، إثر اقتحام مستوطنين وجنود إسرائيليين قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، فيما أصيب 5 مواطنين في مدينة طوباس بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز الإسرائيلية.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند معسكر الجبل في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وعلاوة على ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين، داهمت منازلهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس. وأكد بيان لجيش الاحتلال اعتقال الفلسطينيين الخمسة بزعم ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة.

في غضون ذلك، هدمت قوات إسرائيلية، أمس، منشأة فلسطينية خاصة في الأغوار شرق الضفة الغربية، حسبما أكد معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة في جنوب مدينة جنين، وأنذرت بهدم ثمانية منازل ومنشآت في البلدة.

وقال عضو المجلس القروي توفيق قبها: إن جنود الاحتلال داهموا البلدة وسلموا إنذارات بهدم منازل قيد الإنشاء، ومنشآت بذريعة البناء في مناطق (ج) من دون ترخيص.

وفي قطاع غزة أطلقت زوارق إسرائيلية النار أمس، صوب مراكب صيد ببحر شمال قطاع غزة، على بعد ثلاثة أميال في منطقة السودانية شمال غرب غزة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.