الجيش اليمني يهاجم مواقع «حوثية» شمال صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، هجوماً على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية والتابعة لإيران في شمال محافظة صعدة على حدود السعودية.

وذكرت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية في محور علب شمال مديرية باقم المتاخمة للسعودية في شمال المحافظة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتحركات للميليشيات في باقم موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

كما شنت المقاتلات العربية غارتين على معسكر كهلان، التابع للمتمردين الحوثيين، شرقي مدينة صعدة مركز المحافظة.

ونفذ طيران التحالف، ليل الثلاثاء، غارات على موقعين للميليشيات الحوثية في منطقة مره بمديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف.

وتجددت، أمس، المواجهات المتقطعة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في مديرية حرض الحدودية مع السعودية في شمال محافظة حجة حيث أفشلت القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض هجوماً للحوثيين على مديرية حيران المحررة في شمال حجة.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، تصعيدها العسكري وخروقاتها النارية للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية، حيث يصمد وقف إطلاق النار منذ أواخر العام الماضي.

وذكر سكان ومصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية وصاروخية على مواقع تابعة لقوات المقاومة المشتركة شرقي مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.

كما استهدفت الميليشيات الانقلابية بالمدفعية الثقيلة مواقع عدة للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وقصفت أيضاً مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه وسط محافظة الحديدة.

كما جددت ميليشيا الحوثي هجماتها الصاروخية والمدفعية على مواقع القوات المشتركة وأحياء سكنية في مديريتي التحيتا وحيس المحررتين جنوب المحافظة.

وكان طفلان شقيقان، أحدهما رضيع، أصيبا، أمس الأول، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في مديرية حيس التي حررتها قوات المقاومة المشتركة والتحالف العربي في فبراير 2018.

وأفاد سكان في حيس بأن قناصاً حوثياً أطلق النار على دراجة نارية، كان على متنها مواطن وزوجته وطفلاهما، جنوب المديرية، ما أدى لإصابة الطفل إدريس أحمد ثابت قحطان، وعمره أربعة أشهر، وشقيقته عائشة البالغة من العمر أربع سنوات.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانية مصرعهم وجرح العشرات إثر هجمات مباغتة شنتها المقاومة الشعبية في شبوة ضد مواقع تتمركز فيها تلك الميليشيات بعدد من مديريات المحافظة، جنوب شرق البلاد.

وأفاد مصدر قبلي وشهود عيان لـ«الاتحاد» أن الميليشيات الإصلاحية المتمركزة في معسكري الشهداء ومره غرب مدينة عتق مركز محافظة تعرضت إلى قصف عنيف بقذائف الهاون و»الأر بي جي» من قبل المقاومة.

وتزامنت الهجمات على المواقع العسكرية مع شن المقاومة هجومين آخرين استهدفا ميليشيات الإصلاح في نقطة الفهفة بمديرية ميفعة ومثلث عين بامعبد في مديرية رضوم، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف تلك الميليشيات.

وفي السياق ذاته أكد مصدر محلي عن سقوط ثمانية جرحى من عناصر ميليشيات الإصلاح الإرهابية المحتلة لمحافظة شبوة، وذلك جراء استهدافهم في نقطة الفهفة بمديرية ميفعة بمختلف الأسلحة من قبل المقاومة الجنوبية.

ونقلت مصادر طبية في شبوة تأكيدها بوقوع عدد من القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات الإصلاح المتمركزة في المواقع المستهدفة من قبل المقاومة الشعبية والقبلية في شبوة، لافتا إلى أن نحو 28 مسلحا من الميليشيات سقطوا في الهجمات المباغتة وجرى نقلهم إلى مستشفيي عتق وعزان.