ملف شمهروش..السهلي يطعن في محضر الاستماع للمتهم السويسري ويطلب استدعاء مواطن كاميروني-فيديو

استأنفت محكمة الإرهاب بسلا، مساء اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في ملف جريمة شمهروش، في طورها الإستئتنافي، حيث اعتبرت الملف جاهزا، وبدأت الإستماع إلى المتهمين الأربعة الأساسيين في الملف، فيما قدم دفاع المتهم السويسيري طلبات للمحكمة أرجأت البت فيها إلى وقت لاحق.

ودفع المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن المتهم السوسري “كيفان زلير” بطلب أولي يهم استدعاء شاهد نفي هو مواطن كاميروني، حيث أكد في تصريح ل”اليوم 24″ أن الملف يفتقر إلى شهود نفي، وأن المتهم من حقه الإتيان بأدلة براءة في مقابل أدلة الإدانة التي تأتي بها النيابة العامة.

كما قدم السهلي دفعا شكليا يرتبط بعدم وجود مترجم أمام الشرطة أثناء الإستماع إلى المتهم السويري، معتبرا أن من العيب في محاكمة عادلة أن يوقع شخص على محاضر لايفهمها ولا يفقه فيها شيئا، متسائلا عن شرعية هذا الدليل المتمثل في المحضر المنجز، ومؤكدا بطلان متابعة متهم بوثيقة مماثلة.

وكانت المحكمة قد قررت في ختام جلسة اليوم تحديد الأربعاء المقبل 25 شتنبر لاستئناف الإستماع للمتهمين الـ24 المتابعين في الملف.