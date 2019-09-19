كشف مصدر أمني في مدينة القائم ​العراق​ية لقناة "سكاي نيوز" أن "طائرات يعتقد أنها مسيرة قصفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة ​البوكمال​ السورية القريبة من الحدود مع العراق"، موضحا أن "الضربة الجوية أستهدفت مقر فصائل "فاطميون" التابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن 5 قتلى و9 جرحى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى بقصف طائرات مسيرة لمواقع تابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.