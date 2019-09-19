رياض المالكي: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديد

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ أن "​السلطة الفلسطينية​ مستعدة للتفاوض مع أي رئيس ​حكومة​ ​إسرائيل​ية جديدة".

وأكد المالكي أنه "بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، نحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".

ولفت الى أنه "بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة ​الانتخابات​، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".

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