وزير الدفاع الأميركي: سندافع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم على أرامكو

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن "​الولايات المتحدة​ ستدافع عن النظام الدولي الذي تقوضه ​إيران​ بعد الهجوم غير المسبوق على منشأتي ​أرامكو​ ب​السعودية​".

وكان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، توجه إلى جدة، للقاء مسؤولين سعوديين لبحث الهجوم على أرامكو، في زيارة تستمر حتى الخميس".

وأكد بومبيو أن "​الصواريخ​ المستخدمة فى هجوم أرامكو لم تأت من جنوب السعودية وهذا يجعل ادعاءات ​الحوثيين​ بأنهم مصدر الهجوم كاذبة"، مشيراً الى أن "الهجوم تقف وراءه إيران".

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