LBC:عودة محمد مرهف الاخرس الى منزله بعد فقدانه على طريق شتورا- عاليه

أفادت معلومات لقناة الـ"LBC" عن عودة محمد مرهف الاخرس قريب زوجة الرئيس السوري ​بشار الأسد​ الى منزله بعد فقدانه منذ أيام على طريق عام ​شتورة​ ​عاليه​.

وكان فقد الاتصال بالأخرس وهو في العقد الرابع من عمره ويعيش في ​لبنان​ قبل أيام حيث تولت ​القوى الأمنية​ التحقيق بالموضوع.

اشارة الى أن الاخرس تربطه صلة قرابة بزوجة الأسد حيث أن والديهما هما أبناء العم.

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