قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر مكان إقامته في بربور ولم يعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: ​محمد شريف​ احمد إبراهيم (مواليد عام 1998، سوري) الذي غادر بتاريخ 16/9/2019مكان اقامته الكائن في محلة ​بربور​ / ​بيروت​ الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه، مع العلم انه يعجز عن النطق ويعاني من اضطرابات عقلية.

وطلبت المديرية من الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة ​شرطة بيروت​ على الرقم: 633808/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.