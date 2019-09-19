شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: الشعب المصرى يثق فى الرئيس والجيش ولا يلتفت للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشعب المصرى يثق تمامًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة، لافتًا إلى أن الشعب المصرى كشف عن ثقته فى الرئيس السيسى والمؤسسة العسكرية فى أكثر من مناسبة.

وأضاف متولى، فى تصريحات له، أن العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة وجهاز الشرطة هى علاقة تاريخية، وأنه لا يمكن أن يُعكر صفو هذه العلاقة بعض الشائعات والأكاذيب التى يتم ترويجها من فترة للأخرى، لافتًا إلى أن المصريين أصبحوا على قدر كبير وكاف من الوعى للتصدى للشائعات والأكاذيب ومروجيها وعدم الانسياق ورائها.

وأشار النائب، إلى أن المصريين حرصين أشد الحرص على استقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه، قائلاً "وعى الشعب المصرى وإحساسه بالمسئولية الوطنية هو حائط الصد الأول فى الحرب القذرة التى تتعرض لها الدولة المصرية من مروجى الشائعات من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها بالخارج.

كما لفت النائب طارق متولى، إلى أهمية دور الصحف ووسائل الإعلام الوطنية فى كشف زيف وادعاءات مروجى الشائعات، قائلاً "الإعلام الوطنى أيضًا يلعب دورًا هامًا فى كشف وفضح أعداء الوطن الذين يروجون الشائعات من أجل النيل من مصر وسمعتها"، واصفاً إياهم بالخونة الذين يسعون لطعن الدولة المصرية، مشدداً على أن مؤسستى الجيش والشرطة المصرية يبذلون الغالى والنفيس من أجل صد هجمات أعداء الوطن.